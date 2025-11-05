Usta oyuncu Şevket Altuğ son haliyle gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Usta oyuncu Ahmet Gülhan, son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun cenazesinde yakın dostları da vardı.

Bu isimlerden biri de Süper Baba dizisinin unutulmaz ismi Şevket Altuğ oldu.

"İYİ BİR DOSTUMUZ"

Oyuncu Şevket Altuğ, Gülhan'ın kendi nesillerinden çok kıymetli bir insan olduğunu vurgulayarak, "Herkes kıymetli de o farklı bir kıymetli. Çok iyi bir dostumuz, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Dostluktan başka hiçbir şey aramızda yoktu." dedi.

Şevket Altuğ uzun zaman sonra cenazede görüntülenince sosyal medyada da gündem oldu.

"YAŞLANMIŞ"

Sosyal medyada Şevket Altuğ'un son haline "Yaşlanmış", "Yıllar geçmiş" yorumları yapıldı.

Hiçbir proje teklifini de kabul etmeyen Şevket Altuğ, Bodrum'da gözlerden uzakta yaşıyor.