Uyuşturucudan yakalama kararı olan Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu başlattı.

İlk operasyon geçtiğimiz aylarda başladı ve Türkiye'nin tanıdığı birçok isim, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Operasyonun yeni dalgası ise ünlülerin yakın arkadaşı olan Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlıktan faydalanması sonrası geldi.

ALEYNA TİLKİ, İREM SAK, DANLA BİLİC...

Dün yapılan operasyon kapsamında Danla Bilic, Aleyna Tilki ve İrem Sak, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Liste bu kadarla sınırlı değildi...

ŞEYMA SUBAŞI'YA YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, sessizliğini bozdu.

Sosyal medya üzerinden önce reklam paylaşımlarına devam eden Subaşı, daha sonra yakalama kararına dair konuştu.

"ÜLKEME DÖNECEĞİM"

Subaşı, "Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim." dedi.

KUR'AN OKURKEN PAYLAŞIM

Şeyma Subaşı bu paylaşımın ardından ise Kur'an-ı Kerim paylaşarak sosyal medyada gündeme geldi. Subaşı, Şuara Suresi'ni okurken bir paylaşım yaptı.

Yanında tespihin de olduğu paylaşım, sosyal medyada tepki çekti.

Subaşı'ya "Dinin arkasına saklanma" yorumları geldi.