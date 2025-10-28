Uzak Şehir'in 'Nare'si Sahra Şaş'tan aile paylaşımı geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rekortmen dizi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla zirveleri bırakmıyor. Dizide 'Nare' rolunü oynayan Sahra Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

"AİLE"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, rol arkadaşlarıyla birlikte yer aldığı fotoğrafa 'Aile' notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum yağdı.

At binme ve kılıç kullanma gibi yeteneklere de sahip olan Şaş, hayali olan oyunculuk adına eğitimler aldı. Sahra Şaş, oyunculuk kariyerine 2013 yılında ATV'de yayınlanan Tatar Ramazan dizisiyle adım attı. 2014 yılında Adını Kalbime Yazdım, 2015 yılında Aşkı Dili Yok dizisinde rol aldı.