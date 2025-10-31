Abone ol: Google News

Uzaklaştırma kararı aldırdı! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet’e elektronik kelepçe takıldı

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor. Büyük oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı.

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 07:48
  • İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'e uzaklaştırma kararı aldırdı.
  • Mahkeme kararıyla Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı.
  • İbrahim Tatlıses'e de elektronik izleme cihazı verildi.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, oğluyla bir süredir görüşmüyor. Aralarındaki problemleri bir türlü çözemeyen baba-oğul, bu yüzden de magazin gündeminden düşmüyor.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ünlü türkücüden dün şaşırtan bir hamle geldi. İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu.

KELEPÇE TAKILDI

 Mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı.

ELEKTRONİK İZLEME CİHAZI

Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet, babasına yaklaşırsa ekipler anında haberdar olacak.

