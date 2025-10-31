Uzaklaştırma kararı aldırdı! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet’e elektronik kelepçe takıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, oğluyla bir süredir görüşmüyor. Aralarındaki problemleri bir türlü çözemeyen baba-oğul, bu yüzden de magazin gündeminden düşmüyor.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ünlü türkücüden dün şaşırtan bir hamle geldi. İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu.

KELEPÇE TAKILDI

Mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı.

ELEKTRONİK İZLEME CİHAZI

Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet, babasına yaklaşırsa ekipler anında haberdar olacak.