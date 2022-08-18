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- Victoria Silvstedt beyaz bikinisiyle görüntülendi
Victoria Silvstedt beyaz bikinisiyle görüntülendi
Eski Çarkıfelek hostesi 47 yaşındaki Victoria Silvstedt teknede beyaz bikinisiyle şov yaptı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2022 - 11:30
Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' programında hosteslik yapan Victoria Silvstedt, sevgilisinin lüks teknesinde Fransa sahillerinde tatilde.
47 yaşında byeaz bkini giydi
Silvstedt, St. Tropez'de lüks bir yatta beyaz bikinisiyle güneşlenirken kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.
Program Kanal 1'de başladığı sırada dünyaca ünlü top modelle anlaşıldığı açıklanmış, ancak son anda oryantal Asena programın hostesi olmuştu.