Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan duygulandıran paylaşım: "Kavuşmaların en ağırı"

Kuzeyin Oğlu olarak tanınan Volkan Konak geçtiğimiz mart ayında Kıbrıs'ta sahne aldığı esnada fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin ani ölümüyle yıkılan ve zor günler geçiren Selma Konak, eşini rüyada gördüğünü belirterek yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

PAYLAŞIMI ÜZDÜ

En son verdiği röportajda17 yaşından beri Volkan Konak'la olduğunu söyleyen Selma Konak, eşiyle görülmemiş bir karesini yayınlayıp altına şu notu düştü: “Kavuşmaların en ağırıdır, kaybettiklerimizi rüyada görmek”