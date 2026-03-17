Dubai'de kaos sürüyor: İran havalimanını ve yakıt depolarını vurdu

İsrail'in ABD desteği ile İran'a yönelik başlattığı saldırılara İran'ın misillemeleri devam ediyor.

Bu misillemelerden en çok etkilenen ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri.

Savunma harcamaları için hem İsrail hem de ABD ile milyar dolarlık imzalar atan Körfez ülkesinin, turizm ve emlak sektörü başta olmak üzere bilinen konfor ve refahından artık eser yok.

HAVALİMANINA İHA SALDIRISI

Gece saatlerinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı, Dubai’de kritik bir noktayı hedef aldı.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, havalimanı yakınındaki bir yakıt tankına isabet eden İHA, bölgede yangına yol açtı.

Olayın ardından sivil savunma ekipleri hızla müdahale ederken, yangının kontrol altına alınması için yoğun çalışma yürütüldü.

CAN KAYBI YOK, UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Yetkililer, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını duyurdu.

Ancak güvenlik gerekçesiyle havalimanındaki tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Kritik bir uluslararası ulaşım merkezi olan Dubai Havalimanı’nda yaşanan bu kesinti, kısa süreli de olsa hava trafiğini önemli ölçüde etkiledi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SEFERLER YENİDEN BAŞLIYOR

Yetkililerin son açıklamalarına göre, yakıt depolarında çıkan yangın tamamen söndürüldü ve bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Dubai Sivil Havacılık Otoritesi ise uçuşların belirli destinasyonlarla sınırlı olmak üzere kademeli şekilde yeniden başlatıldığını açıkladı. Havalimanı operasyonlarının kontrollü biçimde normale döndüğü belirtildi.

BÖLGESEL GERİLİMİN YANSIMASI

Saldırının, bölgede son dönemde tırmanan gerilimle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

İran, 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail’e yönelik saldırılara karşılık olarak Körfez bölgesindeki bazı ülkelerdeki hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Bu süreçte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde bulunan kritik noktalar da hedef alınmıştı.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ

Gerilimin başlangıcı ise ABD ve İsrail tarafından İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlatılan askeri operasyonlara dayanıyor.

Bu saldırılarda, İran yönetiminde üst düzey isimlerin hayatını kaybettiği belirtilirken, Tahran yönetimi buna bölgesel ölçekte karşılık veriyor.

İranlı kaynaklara göre saldırılarda ölü sayısı 1300’ü aşarken, on binlerce kişi de yaralandı.