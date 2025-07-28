Yangının önünde şarkı söyleyen TikTok kullanıcısı Tan Taşçı'yı çileden çıktı

Yükselen sıcaklıklarla birlikte birçok ilde orman yangınları çıktı. Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale aralıksız sürüyor.

Yanan ormanlar insanların yüreklerini dağlarken sosyal medyada da tepki çeken görüntüler konuşuluyor. Bursa’daki orman yangınına müdahale edilirken, bir kadının yanan ormanları arkasına alıp “Yanıyor yanaklarım” sözleriyle video paylaşması yapması tepki çekmişti.

"ZİHİN SAĞLIĞI YOK"

arkı söyleyen kadının görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlayan Tan Taşçı, sert sözlerle eleştirdi: "Ne acı ki coğrafyamızda akıl ziyanlığı yaygın. Birçok insanın zihin sağlığı bozuk, beyin gelişimi yetersiz, idrak yeteneği yok, tercih yapacak iradesi yok. En büyük beka sorunumuz budur!" ifadelerini kullandı.