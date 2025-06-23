Yapımcı Ahmet Selim Tuncer gözyaşları içinde uğurlandı

Yapımcı Ahmet Selim Tuncer, bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu.

66 yaşındaki yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Tuncer'in cenazesi, Ünye ilçesine getirildi.

Tuncer için ilk olarak Hamidiye Mahallesi Martoğlu Sokak'taki evinin önünde helallik alındı, ardından Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

"YERİ GERÇEKTEN DOLDURULAMAYACAK BİR KARDEŞİMİZ"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, Tuncer'in Ünye'ye olan sevgisine dikkati çekerek, "Ünye'yi, Ordu'yu, Karadeniz'i seven bir insandı. Yeri gerçekten doldurulamayacak bir kardeşimiz, mekanı cennet olsun." dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da Tuncer'in Ünye sevdalısı bir kişi olduğunu belirterek, yaptığı başarılı işleri anlattı.

AİLE KABRİSTANLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Konuşmaların ardından Ünye Müftüsü Ali Fuat Baycan tarafından dua edilerek, helallik alındı.

Daha sonra Ünye Büyük Camisi'ne getirilen Tuncer'in cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanında toprağa verildi.

Tuncer'in eşi Nesrin ile çocukları Sina ve Semih Tuncer, meydandaki tören alanında ve cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

TÖRENE KATILAN İSİMLER

Törene, önceki dönem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve önceki dönem AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.