Yaprak Dökümü'nün 'Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü! Güzelliğine yorum yağdı

Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz karakterinden Ayşe'ye hayat veren Şebnem Ceceli, son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 10:05
Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 10:05
  • 'Yaprak Dökümü' dizisinin 'Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali sosyal medyada çok konuşuldu.
  • Şu anda 23 yaşında olan Ceceli, büyük bir dönüşüm geçirdi ve güzelliğiyle dikkat çekti.
  • Oyunculuğa devam etmeyen Ceceli, hukuk eğitimi aldı.

Ekranların unutulmaz yapımlarından 'Yaprak Dökümü' finalinin üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen tekrarlarıyla hala reyting rekorları kırıyor.

İzleyici ekrana kilitlemeye devam eden dizinin oyuncularının son hali ise merak edilirken, birinin yıllar içerisindeki değişimi dikkatleri üzerine çekti.

23 YAŞINDA

Şimdi de projede 'Ayşe' karakterini canlandıran Şebnem Ceceli'nin son hali, görenleri hayrete düşürdü. Şimdilerde 23 yaşında bir genç kız olan Ceceli, büyük değişimiyle sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

HUKUK OKUDU

Ceceli, beklenenin aksine oyunculuk kariyerine devam etmeyerek hukuk eğitimi aldı.

