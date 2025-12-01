Yaprak Dökümü'nün 'Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü! Güzelliğine yorum yağdı

- 'Yaprak Dökümü' dizisinin 'Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali sosyal medyada çok konuşuldu.
- Şu anda 23 yaşında olan Ceceli, büyük bir dönüşüm geçirdi ve güzelliğiyle dikkat çekti.
- Oyunculuğa devam etmeyen Ceceli, hukuk eğitimi aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ekranların unutulmaz yapımlarından 'Yaprak Dökümü' finalinin üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen tekrarlarıyla hala reyting rekorları kırıyor.
İzleyici ekrana kilitlemeye devam eden dizinin oyuncularının son hali ise merak edilirken, birinin yıllar içerisindeki değişimi dikkatleri üzerine çekti.
23 YAŞINDA
Şimdi de projede 'Ayşe' karakterini canlandıran Şebnem Ceceli'nin son hali, görenleri hayrete düşürdü. Şimdilerde 23 yaşında bir genç kız olan Ceceli, büyük değişimiyle sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.
HUKUK OKUDU
Ceceli, beklenenin aksine oyunculuk kariyerine devam etmeyerek hukuk eğitimi aldı.