Yardımıcısı evini soymuştu! Yeliz Yeşilmen isyan etti

Haber Merkezi

Oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında dünyaevine girdiği Ali Uğur Akbaş ile 2021 yılında yollarını ayırmıştı.

"BASTIK AİLECE GAZA"

Geçtiğimiz aylarda Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak barıştıklarını duyurmuştu. Yeliz Yeşilmen, o anları sosyal medyada "Bastık ailece gaza….." notuyla paylaşmıştı.

Önceki gün bir etkinlikte boy gösteren Yeliz Yeşilmen, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda hırsızlık şokuyla sarsılan ünlü isim, yanına henüz yardımcı almadığını söyledi.

"KALDIM TEK BAŞIMA"

Yeliz Yeşilmen, "Kaldım tek başıma. Şu tırnaklarla ben evde ne işler yapıyorum olmuyor işte. Ali Bey yardım ediyor mu sizce? Ali Bey oturur, biz kendisine hizmet ederiz. Biz Türk kadınları böyleyiz. Masada bardak duruyor ya onu bile benden istiyor." diye konuştu.