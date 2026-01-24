Yasemin Allen: Bana asılmak tehlikeli ve yasaktır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Saba Tümer'in programına katılan oyuncu Yasemin Kay Allen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Allen, sektöre yeni başladığı dönemde yaşadığı olumsuz deneyimlere ilişkin itiraflarda bulundu.

"İLK BAŞLADIĞIMDA MÜNASEBETSİZ ŞEYLER OLDU"

Yaşadığı olumsuz deneyimleri itiraf eden 36 yaşındaki oyuncu, "Sektörde hiç saygısızlık yaşadın mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İlk başladığım zamanlarda bazı güç sahibi erkeklerin bir takım denemeleri, mesajları, münasebetsiz şeyleri oldu."

"BANA DA ASILMAK TEHLİKELİ VE YASAKTIR"

Kendisine yaklaşmaya çalışan bu kişilere verdiği yanıtla dikkat çeken Allen, durumu bir benzetmeyle yönettiğini "O dönemde onlara, 'Taksim'deki tramvaylara asılmak gibi bana da asılmak tehlikeli ve yasaktır' şeklinde bir mesaj atmıştım." ifadeleriyle anlattı.