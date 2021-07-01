Yasemin Allen'a 314 lira ceza kesildi

Güzel oyuncu Yasemin Allen, Bebek’te trafik denetlemesine takıldı.

Yasemin Allen, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Allen, seyir halindeyken trafik denetlemesine takıldı.

Kullandığı aracın muayenesi olmadığı için 314 TL ceza kesilen Allen, trafik memurlarına aracın arkadaşının olduğunu söyledi.

"ARABA BENDE KALDI"

Cezadan kurtulamayan Allen, "Arkadaşım yurt dışında, onun arabası bende kaldı. Bilmiyordum muayenesi olmadığını. Ceza yedim üzgünüm, ilk fırsatta yaptıracağım'' dedi.