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    Yasemin Allen'a 314 lira ceza kesildi

    Güzel oyuncu Yasemin Allen, Bebek’te trafik denetlemesine takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 07:36
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 07:49
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    Yasemin Allen'a 314 lira ceza kesildi

    Yasemin Allen, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Allen, seyir halindeyken trafik denetlemesine takıldı.

    Kullandığı aracın muayenesi olmadığı için 314 TL ceza kesilen Allen, trafik memurlarına aracın arkadaşının olduğunu söyledi.

    "ARABA BENDE KALDI"

    Cezadan kurtulamayan Allen, "Arkadaşım yurt dışında, onun arabası bende kaldı. Bilmiyordum muayenesi olmadığını. Ceza yedim üzgünüm, ilk fırsatta yaptıracağım'' dedi.

    Yasemin Allen a 314 lira ceza kesildi #1

    Yasemin Allen a 314 lira ceza kesildi #2

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