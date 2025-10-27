Yasemin Ergene'nin Cadılar Bayramı hazırlığı! Mezarlık eklerine yorum yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yasemin Ergene, 14 yıllık eşi İzzet Özilhan'dan 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

Boşandıktan sonra soyismini sosyal medyadan ve değiştiren magazin dünyasına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Ergene, paylaşımlarıyla sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığına dair çıkan iddialarla da konuşulan eski oyuncu, son yayınladığı fotoğrafla konuşuldu.

CADILAR BAYRAMI HAZIRLIĞI

Türkiye'deki sosyete ve ünlü isimler, Cadılar Bayramı için organizasyonlar düzenlemeye hazırlanıyor. Yasemin Ergene, sosyal medya hesabından yakın fostu fenomen arkadaşı Rachel Araz Kiresepi ile Cadılar Bayramı hazırlıklarından bir kareyi yayınladı.

MEZARLIK EKLERİ

Ergene, 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı için hazırlanan "mezarlık ekleri" paylaştı. Özel hazırlanan eklerin üzerine, mezar taşı, toprak ve çimen teması yapıldı. Paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Hayranları ünlü isme tepki gösterdi.