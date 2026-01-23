Yasemin Sakallıoğlu’nun Galatasaray itirafı kahkahaya boğdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adem Metan’ın konuğu olan Yasemin Sakallıoğlu, Galatasaray’la ilgili unutamadığı bir anısını samimi bir dille paylaştı. Sakallıoğlu, maç atmosferinin etkisiyle kendini tutamadığını belirterek, “Bir ara gaza geldim. Barış Alper’in anonsunu yapayım dedim.” ifadelerini kullandı.

"AMAN ABLA, LÜTFEN TAKLİT YAPMA"

Sakallıoğlu, o an yaşananları esprili bir dille anlatmaya devam ederek, çevresindekilerin kendisini durdurmaya çalıştığını söyledi. Ünlü komedyen, “Sonra hemen ‘Aman abla, lütfen taklit yapma’ dediler.” sözleriyle kahkahalara neden oldu.

"EN MAĞDUR KENAN DOĞULU'YDU"

Anısını anlatırken yağmur altında yaşanan aksaklıklara da değinen Sakallıoğlu, sahnede zor anlar yaşayan Kenan Doğulu’ya dikkat çekti. Sakallıoğlu, “Kenan Doğulu çarpılacaktı. Adamın sistemi yağmurdan gitti. Bence orada en mağdur Kenan’dı.” diyerek espriyi noktaladı.