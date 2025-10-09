Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastane odasından paylaşım var

İmparator lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile evlenmişti.

7 Ekim 2021 tarihinde görkemli bir düğünle evlenen ünlü çift, mutluluklarını ikiz oğullarıyla taçlandırdı. 22 Ocak 2025'te ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'e kavuşan ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Aile yaşamaları ve çcouklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan ünlü fenomen Yasemin Şefkatli, bugün hayranlarını endişelendiren bir fotoğraf yayınladı.

AMELİYAT OLDU

Hastaneden fotoğraf paylaşan ünlü fenomen, ameliyat olduğunu duyurdu. Çocuklarını dünyaya getirdikten sonra belinden problemler yaşayan Şefkatli'nin, bel fıtığıyla ilgili bir operasyon geçirdiği öğrenildi.

Şefkatli yayınladığı kareye, "Ameliyat bitti, şükür çok iyiyim." notunu düştü.