Fenerbahçe'de Levent Mercan tekrar sakatlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Gaziantep FK maçının ardından yapılan kontrollerde Levent Mercan'ın sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Genç futbolcu uzun süreli sakatlıktan geri dönmüştü.
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler maçı 4-1 kazanarak haftayı 3 puanla tamamlarken karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Levent Mercan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Levent Mercan'ın sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
ADELESİNDE KISMI YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Sarı-lacivertli ekipten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adelede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
EN AZ 4 HAFTA YOK
25 yaşındaki oyuncunun 4-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bu sezon sarı lacivertli forma ile 23 maça çıkan Levent Mercan, 5 asistlik performans sergiledi