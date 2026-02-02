Yaşlanmayanlardan! Melike Öcalan kilo verme sırrını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2000'li yılların en popüler isimlerinden biri olan sunucu ve oyuncu Melike Öcalan yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Sunuculuk ve oyunculuktaki başarısıyla da adından söz ettiren Melike Öcalan Nişantaşı'nda görüntülendi. 46 yaşında olan ünlü isim fit kalma sırrını da verdi.

"YEMEK YEMEYİ SEVİYORUM"

Fit haliyle beğeni toplayan ünlü isim, "Aslında hâlâ istediğim kiloda değilim. Pandemide çok kilo aldım. 7 - 8 kilo verdim. 4 - 5 kilo daha vereceğim. Yavaş yavaş veriyorum, yemek yemeyi seviyorum.

Şimdi tavsiye gibi algılanmasın ama 1.5 öğün yiyorum. Zamanında uzmandan destek aldım, şimdi vücudumu tanıyorum. Eski yüzücüyüm. Yaz - kış yüzüyorum. Açık hava yürüyüşü seviyorum, onun dışında spora ısınamadım."