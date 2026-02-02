Abone ol: Google News

Yaşlanmayanlardan! Melike Öcalan kilo verme sırrını açıkladı

Vatan Şaşmaz ile birlikte sunduğu programla hafızalara kazınan Sabah Şekeri Melike Öcalan uzun bir aradan sonra görüntülendi. Öcalan'ın son hali gündem oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 07:20
Yaşlanmayanlardan! Melike Öcalan kilo verme sırrını açıkladı
  • Melike Öcalan, yıllara meydan okuyan fit haliyle dikkat çekiyor.
  • Kilo verme sırrı olarak 1.5 öğün yeme ve yüzmeyi öne çıkarıyor.
  • Pandemide aldığı kiloları yavaş yavaş veriyor ve kendini tanıyarak besleniyor.

2000'li yılların en popüler isimlerinden biri olan sunucu ve oyuncu  Melike Öcalan yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Sunuculuk ve oyunculuktaki başarısıyla da adından söz ettiren Melike Öcalan Nişantaşı'nda görüntülendi. 46 yaşında olan ünlü isim fit kalma sırrını da verdi.

"YEMEK YEMEYİ SEVİYORUM"

Fit haliyle beğeni toplayan ünlü isim, "Aslında hâlâ istediğim kiloda değilim. Pandemide çok kilo aldım. 7 - 8 kilo verdim. 4 - 5 kilo daha vereceğim. Yavaş yavaş veriyorum, yemek yemeyi seviyorum.

Şimdi tavsiye gibi algılanmasın ama 1.5 öğün yiyorum. Zamanında uzmandan destek aldım, şimdi vücudumu tanıyorum. Eski yüzücüyüm. Yaz - kış yüzüyorum. Açık hava yürüyüşü seviyorum, onun dışında spora ısınamadım."

Magazin Haberleri