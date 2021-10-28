Yeliz Erçin: Berdan Mardini yasaklı madde kullanıyor

Şarkıcı Berdan Mardini’nin çocuğunun annesi Yeliz Erçin, katıldığı bir programda açıklamalarıyla dikkat çekti.

Berdan Mardini, eski eşi Fatoş Yelliler ile çekişmeli bir velayet davasıyla gündemden düşmüyor. Mardini’nin çocuğunun annesi Yeliz Erçin, katıldığı bir programda açıklamalarıyla dikkat çekti. Erçin, 'Yasak madde kullanan ben değil kendisi. " dedi.

"KENDİSİ YASAKLI MADDE KULLANIYOR"

Berdan Mardini hakkında dava açtığını söyleyen Yeliz Erçin, “Nafaka indirim davası açmış, gerekçe olarak ise yasaklı madde kullandığımı iddia etmiş. Berdan Mardini kendisi yasaklı madde kullanıyor.” dedi.

"KONUŞMAYA BAŞLARSAM.."

Berdan Mardini, 'yasak aşk' haberleriyle gündem olan eski eşi Fatoş Yelliler'in anneliğini eleştirip, "Çocuklarımın, annelerini görüp görmeyeceği beklenen testlere göre belirlenecek." deyince, eski eşi çileden çıktı. Mardini'ye sosyal medyadan cevap veren Yelliler, "Konuşmaya başlarsam devlete karşı yapılan illegal işlerden başlarım." dedi.