Yeliz Yeşilmen'in dekolte tepkisi! Gökçe Bahadır'ı eleştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oyunculuktan sonra şarkıcılık da yapmaya başlatan ve sahne performansı çok beğenilen Gökçe Bahadır, 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile evlenmişti.

Gözlerden uzak mutlu bir birliktelik sürdüren çift, son olarak davette görüntülendi.

DERİN DEKOLTELİ KIYAFET TERCİH ETTİ

Gökçe Bahadır'ın davette derin dekolteli tarzı dikkat çekti. İddialı bir seçim yapan Bahadır, sosyal medyada da konuşuldu.

Hem sırt hem de derin bacak dekoltesi tercih eden Gökçe Bahadır'ın tarzı sosyal medyayı ikiye bölerken Yeliz Yeşilmen de dayanamadı.

"GÖKÇE DE AÇTI"

Bir dönem iddialı pozlar vererek adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen, "Çok cesur dikkat çekici, en son o da açmaya karar vermiş." ifadeleriyle tepki çekti.