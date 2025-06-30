Yeni aşkı 12 yaş küçük! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya sevgili oldu

2017 yılında oyuncu Merve Boluğur ile boşanan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç o günden beri özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

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Daha önce Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan ve evlenmeleri beklenirken 2020'de üç yıllık ilişkisini biten Dalkılıç, oyuncu Sitare Akbaş ile sevgili olmuştu. Akbaş ile yaklaşık sekiz ayın ardından geçtiğimiz sene yollarını ayıran şarkıcı, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.

Aşk hayatından hiç frene basmayan Murat Dalkılıç Edda Dora ile sevgili oldu. Ancak bu ilişkide de aradığını bulamayan şarkıcı yeni aşka yelken açtı.

YENİSİ 29 YAŞINDA

41 yaşındaki Murat Dalkılıç şimdi de 29 yaşındaki Özgü Kaya aşk yaşamaya başladı. 1.5 aydır birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.