Yeni babaanne olmuştu! Sibel Can'dan dikkat çeken yeni pozlar

Hem sahne tarzı hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Sibel Can, kısa süre önce babaanne olmuştu. Engin Can Ural ile eşi Merve Kaya ilk çocuklarını kucaklarına alınca şarkıcı da büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen Sibel Can, son olarak iddialı pozlara imza attı.

"KIYAFET MÜZİĞİN GÖRÜNMEYEN BİR PARÇASI"

Can, beyaz gömlek-ceket kombiniyle dikkat çekti. Gömlek düğmelerini açarak dantelli sütyenini de gösteren ve pozlar veren Sibel Can, "Kıyafet müziğin görünmeyen bir parçasıdır.

Ben hep şuna inanırım; ses kalpten gelir ama duruş da o sesi taşır. İnsanlar belki ilk anda duruşunuzdan etkilenir ama yıllar sonra hafızalarda kalan şey daima sestir. Çünkü ses duyguların en yalın halidir." dedi.

BEĞENMEYEN DE VAR

Sibel Can'ın bu iddialı tarzı, sosyal medyada da konuşuldu. Sibel Can'ı beğenen kadar beğenmeyen de oldu.