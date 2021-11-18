Yeni gelin Nazlı Kayı'nın kıyafeti beğenilmedi

Altın rengi Valentino kombinine 36 bin lira ödeyen sosyetik güzel Nazlı Kayı, olay oldu.

Arzu ve Ömer Sabancı'nın oğulları Hacı ile 9 Ekim'de evlenerek Sabancı olan Nazlı Kayı, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

ETEK VE KAZAK 36 BİN TL

Dünyanın en pahalı marka kıyafetlerine düşkünlüğüyle bilinen sosyetenin en ünlü ismi, üzerindeki 24 bin liralık kazağı ve 12 bin liralık eteği ile gündem oldu.

Üzerinde tam 36 bin liralık kıyafetiyle poz veren sosyetik güzelin tarzını kimileri beğenirken kimileri de alay etti.

Gereksiz para harcamakla suçlanan Nazlı Kayı, eleştirileri umursamadı.