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    Yeni gelin Nazlı Kayı'nın kıyafeti beğenilmedi

    Altın rengi Valentino kombinine 36 bin lira ödeyen sosyetik güzel Nazlı Kayı, olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 16:10
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    Yeni gelin Nazlı Kayı'nın kıyafeti beğenilmedi

    Arzu ve Ömer Sabancı'nın oğulları Hacı ile 9 Ekim'de evlenerek Sabancı olan  Nazlı Kayı, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

    ETEK VE KAZAK 36 BİN TL

    Dünyanın en pahalı marka kıyafetlerine düşkünlüğüyle bilinen sosyetenin en ünlü ismi, üzerindeki 24 bin liralık kazağı ve 12 bin liralık eteği ile gündem oldu.

    Üzerinde tam 36 bin liralık kıyafetiyle poz veren sosyetik güzelin tarzını kimileri beğenirken kimileri de alay etti.

    Gereksiz para harcamakla suçlanan Nazlı Kayı, eleştirileri umursamadı.

    Yeni gelin Nazlı Kayı'nın giyim tarzı FOTO GALERİ

    Yeni gelin Nazlı Kayı nın kıyafeti beğenilmedi #1

    Yeni gelin Nazlı Kayı nın kıyafeti beğenilmedi #2Yeni gelin Nazlı Kayı nın kıyafeti beğenilmedi #3Yeni gelin Nazlı Kayı nın kıyafeti beğenilmedi #4

    Yeni gelin Nazlı Kayı nın kıyafeti beğenilmedi #5

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