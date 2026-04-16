Uğurcan Çakır'a İtalya'dan dev talip!

Galatasaray'a 27,5 milyon euro + KDV bedeliyle transfer olan Uğurcan Çakır, performansıyla devleri peşine taktı.

Bu sezon üç kez UEFA Şampiyonalar Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen milli file bekçisi Inter'in radarına girdi.

HT Spor'da yer alan habere göre; Serie A'da şampiyonluğa koşan Milano ekibi, Uğurcan'ın durumunu yakından takip ediyor.

37 yaşındaki Yann Sommer'in yerine Uğurcan Çakır'ı düşünen Inter, yaz aylarında sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmayı planlıyor.

Uğurcan için Türkiye içi rekor bonservis bedeli ödeyen Galatasaray ise milli yıldızı bırakmaya niyetli değil.

Yaz transfer döneminde birçok adayla ilgilenen sarı-kırmızılılar, Başkan Dursun Aydın Özbek'in ısrarıyla transferin son günlerinde Uğurcan'a yönelmişti.

Bu sezon 110 milyon TL garanti ücret kazanan milli file bekçisinin yıllık ücretinde, enflasyon ve döviz kuruna bağlı iyileştirme yapılması da gündemde.

Süper Lig'de 26 maçta forma giyen Uğurcan, 10 mücadelede kalesini gole kapadı.

14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona erdiği Galatasaray'da bu sezon kaleci sorunu yaşanmazken sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Galatasaray değil Inter'e Uğurcan'ı satmak aksine 30 yaşındaki file bekçisinin yakın arkadaşı olan Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmeyi düşünüyor.