Yıllardır ortalıkta yok! Harika Avcı'nın komşusu konuştu

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Ne müzik ne de sinema dünyasında sesi soluğu çıkmayan Harika Avcı, kendisini gizlese de magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

Yıllardır ortalıkta olmayan usta isim, hakkında çıkan iddiaları sık sık yalanlamayı sürdürürken yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Uzun zamandır aynı evde yaşayan Avcı hakkında, komşusu ve apartman görevlisi konuştu.

"ENDİŞELİYİZ"

Komşuların anlattığına göre Harika Avcı, sadece sabahın erken saatlerinde köpeğini kısa süreli yürüyüşe çıkarıyor. Üstelik tanınmamak için maske ve güneş gözlüğü takıyordu. Neler Oluyor Hayatta programına göre, yıllardır kendisiyle tek kelime bile etmeyen komşuları, “Ona hâlâ hayranız, ama hayatından endişeliyiz.” diyor.

"KAPISINI ÇALAMAM"

Aynı apartmanda görevli olan Zafer Bey, Harika Avcı ile yalnızca bir kez günaydınlaştığını söyledi:

“Çöpünü alırım ama kapısını çalmaya çekinirim. Zaten çalsam da açmaz. Sürekli perdelerin arkasından bakar. Yardıma ihtiyacı olduğu açık. Evi çok kötü durumda. Ne gelen var ne giden.”

Sanatçının nadiren görüştüğü tek komşusu Esra Hanım, duygusal ifadelerle durumu özetledi:

"ÇOK KORKTU"

“Bir keresinde polis eşliğinde kapı kırılarak içeri girildi. Çok korktu, çok tepki verdi. Desteğe ihtiyacı var ama kabul etmiyor. Bırakılan yardım kolilerini bile geri çeviriyor. ‘Benim ihtiyacım yok, başkasına verin’ diyor. Hala çok güzel, çok da gururlu.”

EV SAHİBİ MAHKEMEYE VERDİ

Ev sahibinin avukatı Turgut Hökenek de çarpıcı iddialarda bulundu:

“2020’de 2 bin 200 TL ile kiralanan evin kirası bugün sadece 3 bin 500 TL. Son aylarda ödemelerini de yapmıyor. Yıllarca anlayış gösterdik ama son olarak müvekkilime saksı fırlattı, bu nedenle adli süreç başlatıldı.”