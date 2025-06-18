Yüsra Geyik'ın saten şıklığı! Elbisesinin içine hiçbir şey giymedi

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Ekranların finali olmayan dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik, her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, son olarak katıldığı bir davetteki iddialı tarzıyla sosyal medyayı salladı.

SATEN ŞIKLIĞI

Saten bir elbise giyen Yüsra Geyik elbisesinin içine iç çamaşırı giymeyi tercih etmedi. Ünlü ismin cesur tercihi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yüsra Geyik Arka Sokaklar dizisnden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile, Taş Kağıt Makas ve Bir Gece Masalı gibi birçok projede yer aldı.