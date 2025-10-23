Abone ol: Google News

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tatilde! Romantik kareler yayınladı

Yazı yoğun konser maratonuyla geçiren Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, gözlerden uzak bir tatile çıktı. Ünlü çift gittikleri tatilde aşk tazeledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 11:17
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tatilde! Romantik kareler yayınladı
  • Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Amsterdam'da tatil yaptı.
  • Çift, romantik anlarını Instagram'da paylaştı.
  • Paylaşımlar takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkta bir yılını dolduran çift, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesaplarından fotoğraflar paylaşmıştı.

TATİLCİ ÇİFT

Sosyal medyadan mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam eden ünlü çift, sık sık seyahate gidiyor. İkilinin yeni tatil rotası belli oldu.

AMSTERDAM

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a giden çift, tatilde resmen aşk tazeledi. Sevgililerin romantik karelerine sevenlerinden yorum ve beğeni yağdı.

Magazin Haberleri