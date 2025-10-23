Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tatilde! Romantik kareler yayınladı Yazı yoğun konser maratonuyla geçiren Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, gözlerden uzak bir tatile çıktı. Ünlü çift gittikleri tatilde aşk tazeledi.