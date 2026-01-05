Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan'dan dikkat çeken açıklama:

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolun ünlü isimlerinden Ozan Tufan, bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla dikkatleri çekti.

2021 yılında Rojin Tufan ile evlenen başarılı futbolcu, bir yıl sonra oğulları Aren Kuzey'i kucaklarına almışlardı.

"SON GÜLÜŞÜ OLUR"

Eşinin aksine sosyal medya hesabında bir hayli aktif olan Rojin Tufan, son olarak katıldığı bir programda kıskançlık üzerine yaptığı açıklamalar gündeme geldi. Tufan sunucunun sorduğu, "Ozan Tufan, karşı cinsten gelen iltifatları gülerek karşılayabilir mi?" sorusuna adeta gözdağı vererek şunları söyledi: "Hayır, karşılayamaz. Ozan, eminim ki o an kendine hakim olamaz güler. Bu, son gülüşü olur."