Mahkeme kararı olmadan isim değiştirilebilecek

TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yer aldı.

MAHKEME KARARI OLMADAN İSİM DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

İçişleri Bakanlığı’na ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığı "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da öne çıkan maddeler şöyle:

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek.

Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlar mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecek.

Terörle mücadele görevinde kaybolan, alıkonulan emniyet personelinin aileleri, personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar personelin aylıklarını alabilecek, her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek.

2. sınıf emniyet müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

Komiser yardımcılığına atanmak için gerekli olan "45 yaşından gün almama" şartı kaldırıldı.

Bulundukları rütbede 5 yıl terfi edemeyen emniyet amiri ve emniyet müdürlerinin görev süresi 4 yıl uzatılabilecek.

İhtiyaç halinde polis çevik kuvvet yanı sıra diğer emniyet personeli de geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek.

Emniyet personeli, para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleriyle taltif edilecek.

ŞEHİT VE GAZİ KELİMELERİ İZİNLE KULLANILABİLECEK

Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar'daki depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.

Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklikle "şehit" ve "gazi" kelimeleri izinle kullanılabilecek.

Kumar oynayanlara verilecek idari para cezası bin Türk lirasına yükseltildi. Uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele, trafik, yol ve yolcu güvenliği, suçun önlenmesi, afet yönetimi, nüfus hizmetleri ve düzensiz göçle mücadele gibi konular eklendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe yaş hadleri teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olarak belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nda aynı görevi ifa eden ancak sosyal ve özlük hakları bakımından ayrı mevzuata tabi olan personel arasında izin hakkının kullanılması bakımından oluşan farklı uygulamalar ortadan kaldırıldı.

Tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen jandarma personeline İçişleri Bakanı tarafından "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" verilebilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait tesis ve özel bakım merkezlerinden, kendi mevzuatlarında yer aldığı şekilde karşılıklı istifade edecek.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasında izin yetkisi, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali; Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak. Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye'ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye'den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınacak ya da idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilecek.

İdari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince 48 saat içinde geri gönderme merkezlerine götürülecek.

KAMULAŞTIRMA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ise başlıca şu düzenlemeleri içeriyor:

Tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira süreleri 20 yıl olarak yeniden düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sunulan kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulan taşınmaz mal alımları ile kültür veya turizm yatırımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri için destek döner sermayeden sağlanabilecek.

Sanayi sicil belgesini haiz Katma Değer Vergisi mükelleflerine yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnası 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1 Eylül 2020'ye ertelendi.