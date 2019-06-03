Mahkumların beklediği af yasasında sona doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Af" diye seslenenlere yanıt verdi.

Yeni tasarıda, şartlı salıverilme ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak.

40 BİN MAHKUMA TAHLİYE

23 Haziran seçimleri sonrasında meclis gündemine gelecek 1. Yargı reformu paketi içinde yer alması beklenen çalışma, yasalaşırsa 20 bin ile 40 bin arasında bir mahkumun tahliye olabileceği öngörülüyor.

TERÖRÜ, TECAVÜZCÜYÜ, ŞİDDETİ VE İSTİSMARI KAPSAMAYACAK

Yeni çalışma; terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılmasında değişikliğe gidilerek, bu oran yüzde 50’ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak.

EKONOMİK SUÇLAR PARA CEZASINA ÇEVRİLECEK

Aralarında ekonomik suçlar ile ilgili maddelerinde bulunduğu bazı suçlar için verilen hapis cezalarının ise para cezasına çevrilmesi planlanıyor. Önemli bir düzenleme de cezaevindeki çocuklu kadın tutuklu hükümlülerle ilgili. Adalet Bakanlığı’nın çalışmasında, çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.

CEZAEVLERİNDE TUTUKLU SAYISI AZALACAK

Hükümlülerin açık cezaevine alınma sürelerinin kısaltılarak cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik düzenleme de çalışma kapsamında ele alınıyor. Hazırlanan çalışma, geçtiğimiz günlerde açıklanan yargı reformuyla da uyum içinde olacak. Tutuksuz yargılama esas alınacağı için cezaevlerinde tutuklu sayısı da azaltılacak.