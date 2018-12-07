taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3337
Euro
6.0694
Altın
1241.16
Borsa
93318.64
Gram Altın
212.904

Mahmut Tanal'dan limonlu protesto

İktidarın ekonomi politikalarını eleştirmeye çalışan CHP'li vekil, Meclis kürsüsünde yine ilginç hareketler yaptı.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 15:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Mahmut Tanal'dan limonlu protesto

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dün Genel Kurul’da görüşülen Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakların Takibinin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin 22. maddesi üzerine söz aldı.

Mahmut Tanal'dan limonlu protesto VİDEO

"VATANDAŞI BÖYLE LİMON GİBİ SIKTINIZ ARKADAŞLAR"

Meclis kürsüsünde eline aldığı limonu sıkmaya başlayan Tanal, şu ifadeleri kullandı: "Yani vatandaş kriz içerisinde, vatandaşı adeta limon gibi sıktınız böyle, limon gibi. Bakın, şu limonu alıyorum, limon gibi sıktınız. Yani buradaki olay, vatandaşı böyle limon gibi sıktınız arkadaşlar. Bu olay telefonlara kadar geldi, internete kadar geldi, bu olay elektrik parasına kadar geldi. Nasıl oluyor?"

Mahmut Tanal'dan limonlu protesto

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

80
Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

218
Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

238
Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

153
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı

92
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

140
Yunanistan karıştı: Eylemciler polisle çatıştı

Yunanistan karıştı: Eylemciler polisle çatıştı

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir