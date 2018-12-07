CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dün Genel Kurul’da görüşülen Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakların Takibinin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin 22. maddesi üzerine söz aldı.

Mahmut Tanal'dan limonlu protesto VİDEO

"VATANDAŞI BÖYLE LİMON GİBİ SIKTINIZ ARKADAŞLAR"

Meclis kürsüsünde eline aldığı limonu sıkmaya başlayan Tanal, şu ifadeleri kullandı: "Yani vatandaş kriz içerisinde, vatandaşı adeta limon gibi sıktınız böyle, limon gibi. Bakın, şu limonu alıyorum, limon gibi sıktınız. Yani buradaki olay, vatandaşı böyle limon gibi sıktınız arkadaşlar. Bu olay telefonlara kadar geldi, internete kadar geldi, bu olay elektrik parasına kadar geldi. Nasıl oluyor?"