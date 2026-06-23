Makine sektörü 5 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), serbest bölgeler de dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatının, yılın ilk 5 ayında 11,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bu dönemde makine ihracatı miktar bazında yüzde 10,7 gerilerken kilogram başına ortalama ihracat fiyatının yüzde 11'lik artışla 8,6 dolara yükselmesi nedeniyle değer bazındaki düşüş çok sınırlı seviyede kaldı.

EN FAZLA MAKİNE İHRACATI ALMANYA'YA YAPILDI

En fazla makine ihracatı yapılan ülke yüzde 8,6 artış ve 1,4 milyar dolarla Almanya olurken onu yüzde 30,3 yükseliş ve 949 milyon dolarla ABD izledi. İtalya'ya 531 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 448 milyon dolarlık makine ihracatı yapılan bu dönemde, Irak ve Rusya en fazla düşüş yaşanan ülkeler oldu.

"AVRUPALI MÜŞTERİLERİMİZE OTOMASYON KABİLİYETİ YÜKSEK ÇÖZÜMLER SUNMAYA ODAKLANACAĞIZ"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, ana ihracat pazarlarından Avrupa'da yaşanan daralmaya değinerek, sanayinin dönüşümü ekseninde kurgulanan beklentilerin, kıtanın iç dinamiklerinden kaynaklanan derin ekonomik sorunları aşamadığını bildirdi.

"MAKİNECİLER AB'DE OLUŞACAK TEDARİK BOŞLUKLARINI HIZLA DOLDURACAK"

Almanya'daki istihdam kaybından, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesinden, yatırım iştahındaki gerilemeden ve Euro Bölgesi'nde makine siparişlerinin azalmasından söz eden Yılmaz, "Daha ne kadar süreceği belirsiz bu süreçte ihracatçılarımız Avrupalı müşterilerine teknoloji sınıfı ve otomasyon kabiliyeti yüksek çözümler sunmaya odaklanacak. Ana pazarımızda sanayi hacmi daralırken, makineciler kıtada oluşacak tüm tedarikçi boşluklarını hızla dolduracak agresif bir yaklaşımla hareket etmek zorundadır." ifadelerini kullandı.