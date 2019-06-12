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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

İHA | 12.06.2019 - 11:12..
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Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Malatya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheliye baskın yapıldı.

KAPATILAN DERNEKLERDEKİ YETKİLİLERE OPERASYON

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterirken KHK ile kapatılan dernek ve vakıflarla iltisakı bulunan şüphelilere yönelik, Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda, Kimse Yok Mu Derneği ile iltisakları tespit edilen 4 şüpheli ile Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı'nın yönetim birimlerinde görev aldıkları ve bu vakıf üzerinden SODES projelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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