Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Malatya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheliye baskın yapıldı.

KAPATILAN DERNEKLERDEKİ YETKİLİLERE OPERASYON

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterirken KHK ile kapatılan dernek ve vakıflarla iltisakı bulunan şüphelilere yönelik, Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda, Kimse Yok Mu Derneği ile iltisakları tespit edilen 4 şüpheli ile Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı'nın yönetim birimlerinde görev aldıkları ve bu vakıf üzerinden SODES projelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı.





Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.