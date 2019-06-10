Malatya-Elazığ karayolunda meydana gelen ve anne ile oğlunun öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR, ANNE VE OĞLU ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Enver Yaşar (36) idaresindeki 23 FK 646 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Çetin E. (52) yönetimindeki 34 BAP 379 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Enver ile annesi Gülizar Yaşar (64) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.





İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazanın, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde, iki aracın kafa kafaya çarpışma anı yer aldı.

Malatya'da anne ve oğlunun öldüğü feci kaza kamerada

ANNESİNİ DOKTORA GÖTÜRMÜŞTÜ, DÖNÜŞ YOLUNDA ÖLDÜLER

Öte yandan, kazada ölen Elazığlı anne Gülizar ve oğlu Enver Yaşar'ın cenazelerinin defnedildiği bildirildi. Bacağında rahatsızlık bulunduğu için yürümede güçlük çeken anne Gülizar'ın, oğlu tarafından Konya'ya doktora götürüldüğü ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.



