Malatya'da 2 sürücünün trafik anlaşmazlığı kanlı bitti: Silah ve bıçak çektiler
Battalgazi ilçesinde seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında trafik tartışması çıktı. Sürücülerin arasındaki gerginlik tırmanınca, biri bıçak diğeri silah çekti. Yaralanan sürücüler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
Trafik yoğunluğu, stres ve sabırsızlığın tetiklediği yol kavgaları, özellikle büyükşehirlerde her geçen gün daha sık yaşanır hale geliyor.
Küçük bir çarpışma, şerit kavgası veya korna tartışması kısa sürede yumruklu, hatta bıçaklı kavgaya dönüşebiliyor.
Bu olaylar hem maddi hasara hem de yaralanmalara, nadiren de can kaybına yol açıyor.
Bunlara bir örnek de Malatya'da yaşandı.
BİRİ BIÇAK DİĞERİ SİLAH ÇIKARDI
Battalgazi ilçesinde seyir halindeki iki otomobil sürücüsü trafikten kaynaklı tartıştı.
Tartışma kısa sürede sürücülerin otomobilden inip bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI
Kavgada S.Ç. ve C.Ç. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralı 2 kişi ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI
Olay yerinde yapılan incelemede 5 adet boş kovan ve 1 bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.