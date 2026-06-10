Malatya'da 35 yıllık kolonya tutkusu

Malatya’da uzun yıllardır esnaflık yapan İsmet Aladağ, 1990 yılından bu yana Türkiye’nin farklı şehirlerinden topladığı kolonyalarla dikkat çekici bir koleksiyon oluşturdu.

Yıllar içinde yüzlerce farklı çeşidi bir araya getiren Aladağ, hem nostaljik hem de kültürel değeri olan şişelerle adeta küçük bir arşiv meydana getirdi.

35 YILLIK TUTKU İKİ ODAYI DOLDURDU

Zamanla büyüyen koleksiyon, Aladağ’ın iş yerinde iki odayı tamamen kaplayacak seviyeye ulaştı. Raflarda özenle sergilenen binlerce kolonya şişesi, farklı dönemlere ve üretim anlayışlarına ait örnekleri bir araya getiriyor.

Aladağ, koleksiyonun kendisi için maddi bir yatırım değil, tamamen kişisel bir tutku olduğunu vurguluyor.

DİKKAT ÇEKEN TEKLİF: DAİRE BEDELİ

Yıllar içinde koleksiyonun değeri artarken İsmet Aladağ’a çeşitli satın alma teklifleri de yapıldı. En dikkat çekici teklifin, yaklaşık 10 milyon TL yani bir daire bedeli olduğu öğrenildi.

Ancak Aladağ, tüm teklifleri reddederek koleksiyonunu satmayı kabul etmedi.

"BU BENİM ÖMRÜMÜN BİR PARÇASI"

Koleksiyonunu satmayı düşünmediğini ifade eden Aladağ, yıllarını verdiği bu birikimin kendisi için manevi bir anlam taşıdığını belirtti.

Aladağ, yaptığı açıklamada koleksiyonun yalnızca kendisine ait bir arşiv değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Satmayı düşünmüyorum. Bu benim ömrümün bir parçası. Mümkünse müze ya da üniversite çatısı altında ‘İsmet Aladağ Kolonya Koleksiyonu’ adıyla yaşatılmasını istiyorum.”

GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI HEDEFLENİYOR

Koleksiyonun korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını isteyen Aladağ, eserlerin sadece bugünün değil, geçmişin de izlerini taşıdığını ifade ediyor. Nadir bulunan şişeler ve farklı dönemlere ait kolonya örnekleri, koleksiyonu adeta kültürel bir hafıza niteliğine taşıyor.

MÜZE ÖNERİSİ GÜNDEMDE

Aladağ’ın en büyük arzusu ise koleksiyonun bir müze ya da üniversite bünyesinde sergilenerek kalıcı hale getirilmesi. Böylece hem Malatya’nın hem de Türkiye’nin kültürel zenginlikleri arasında yer alacak bir koleksiyonun korunması hedefleniyor.

Uzmanlar, bu tür kişisel koleksiyonların kayıt altına alınmasının kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.