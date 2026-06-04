Malatya'da AVM'de yangın

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde, Rabia Parkı mevkiinde bulunan ev gereçleri ve hırdavat ürünleri satışı yapılan alışveriş merkezinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, iş yerinde bulunan yanıcı malzemelerin de etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Gece sessizliğini bozan patlama sesleri ve yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

BİNA TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Yangının çevredeki dairelere sıçrama ihtimaline karşı ekipler tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. İş yerinin bulunduğu binada yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri de alevlerin üst katlara ve bitişikteki bölümlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Mahalle sakinleri ise çalışmaları endişeli gözlerle takip etti.

PATLAYAN CAMLAR PANİĞİ ARTIRDI

Yangının oluşturduğu yüksek ısı nedeniyle binadaki bazı dairelerin camları patladı. Gece saatlerinde meydana gelen olay sırasında büyük bir gürültüyle kırılan camlar, apartman sakinleri arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

Yangının etkisiyle çevrede yoğun duman oluşurken, vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirildi. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

İŞ YERİNDE BÜYÜK ÇAPLI HASAR OLUŞTU

Uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Alevlerin etkisiyle satış alanları, ürünler ve işletmeye ait ekipmanların büyük bölümünün zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının ardından iş yerinde yapılan ilk incelemelerde büyük çaplı tahribat oluştuğu gözlemlenirken, hasarın boyutunun detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. İlk değerlendirmelerde elektrik tesisatı kaynaklı olabileceği üzerinde durulurken, olay yeri inceleme ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından detaylı teknik araştırma yürütülüyor.

Hazırlanacak raporun ardından yangının çıkış sebebi ve meydana gelen zararın boyutuna ilişkin daha net bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.