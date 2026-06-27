Malatya’da bahçesini üretim merkezine çevirdi: Solucan gübresiyle ek gelir elde ediyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Serkan Doğan, 2020 yılında başladığı solucan gübresi üretimini kısa sürede küçük ölçekli bir girişimden düzenli bir gelir kaynağına dönüştürdü.

Kimyasal gübrelerin toprağa zarar verdiğini düşündüğü için organik üretime yönelen Doğan, bugün hem kendi bahçesini verimli hale getiriyor hem de çevre illerden gelen taleplere cevap veriyor.

BURSA’DAN MALATYA’YA DÖNÜŞLE BAŞLAYAN SÜREÇ

İş hayatı için gittiği Bursa’da bir süre çalışan Doğan, daha sonra memleketi Malatya’ya dönerek kendi üretim modelini kurdu. Evinin bahçesini değerlendirmeye karar veren Doğan, solucan gübresi üretimiyle hem doğaya katkı sağlamayı hem de ekonomik kazanç elde etmeyi hedefledi.

KİMYASAL GÜBREDEN ORGANİĞE GEÇİŞ

Kimyasal gübrelerin uzun vadede toprağın yapısını bozduğunu düşündüğünü ifade eden Doğan, bu nedenle tamamen doğal üretime yöneldiğini belirtti. Başlangıçta yalnızca kendi tüketimi için üretim yaptığını söyleyen Doğan, zamanla çevresinden gelen taleplerle üretimi genişlettiğini dile getirdi.

SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM SÜRECİ

Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Doğan, hayvan gübresine yaklaşık yüzde 30 oranında yeşil bitki karıştırarak özel bir mama hazırladığını ifade etti. Fermente edilen bu karışımın ardından solucanların üretim ortamına bırakıldığını belirten Doğan, solucanların tükettikçe yeni mama eklendiğini söyledi.

Üretim sürecinin ortalama 6 ay ile 1 yıl arasında tamamlandığını aktaran Doğan, sağlıklı üretim için ortam sıcaklığının 15-16 derece civarında olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca karanlık ve kontrollü ortamların verimi artırdığını ifade etti.

YILLIK TONLARCA ÜRETİM

Sınırlı kapasiteyle çalışmasına rağmen yılda yaklaşık 5 ila 6 ton organik gübre ürettiğini söyleyen Doğan, özellikle batı illerinden gelen talebin daha yoğun olduğunu belirtti. Ürünü bir kez deneyenlerin tekrar sipariş verdiğini ifade eden Doğan, organik gübreye olan ilginin giderek arttığını dile getirdi.

“TOPRAĞI CANLANDIRAN BİR ÜRETİM”

Solucan gübresinin toprağın verimini artırdığını savunan Doğan, bu yöntemin özellikle organik tarım yapmak isteyenler için önemli bir alternatif olduğunu söyledi. Üretim sürecinin sabır ve emek gerektirdiğini vurgulayan Doğan, farklı işlerle de ilgilendiği için üretimi sınırlı tuttuğunu ifade etti.

Doğan, organik üretim yapmak isteyenlere solucan gübresini tavsiye ederek, doğaya zarar vermeden verimli tarımın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.