Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Malatya'da yol kenarındaki kayalıklara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Eskiköy Mahallesi mevkiinde Mustafa Akbaş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki kayalıklara çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri 43 yaşındaki Akbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Öğretmen olduğu öğrenilen Akbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi