Malatya'da durdurulan araçta metamfetamin bulundu
Malatya'da uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Kale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 1 kilo 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
2 GÖZALTI
Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)