Malatya'da emniyet frekanslarını dinlediler: 6 şüpheli yakalandı

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; bazı şahısların hobi amaçlı kullanılan amatör telsizler aracılığıyla Emniyet Teşkilatı'na ait haberleşme frekanslarını dinledikleri ve kamuya açık alanlarda emniyet personeli oldukları yönünde algı oluşturmaya çalıştıkları bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ADRESLERDE SİLAH, TELSİZ VE FREKANS EKİPMANLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet fişek, 50 adet el telsizi, 15 adet masa tipi telsiz, 5 adet telsiz frekans ayar cihazı ile 1 adet mors alfabesi cihazı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonda yakalanan 6 şüpheli hakkında, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na Muhalefet suçu başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.