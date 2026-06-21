Malatya'da eşi ile 2 çocuğuna ateş açtı: Anne ile bir çocuğu hayatını kaybetti

Malatya'da aile faciası.

Aile içinde başlayan tartışmanın devamında eşi ile iki çocuğunu silahla vuran adam sonra kendisini de bıçakla yaraladı.

AİLESİNE ATEŞ AÇTI

Malatya Yeşilyurt'a bağlı İnönü Mahallesi'nde, Nevzat Timurkaan, aile içi tartışma sonucunda eşi Feray Timurkaan ile çocukları Beyza Timurkaan ile Berra Timurkaan'ı silahla vurdu.

Nevzat Timurkaan, ardından kendisini de bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

56 yaşındaki Feray Timurkaan ile 21 yaşındaki Beyza Timurkaan, tedavi gördükleri Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na götürülen Feray Timurkaan ile Beyza Timurkaan'ın cenazeleri burada kılınan namazın ardından defnedildi.

BERRA'NIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Berra Timurkaan ile kendisini yaralayan Nevzat Timurkaan'ın tedavileri ise devam ediyor.