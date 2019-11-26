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Malatya'da gümrük kaçağı kozmetik ürünlere el konuldu

Malatya'da, bir iş yerinde parfüm yapımında kullanılan 156 litre kimyasal madde, 86 gümrük kaçağı parfüm ve deodorant ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

AA | 26.11.2019 - 21:44..
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı parfüm satışı ve ruhsatsız parfüm imal ettiği tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

156 LİTRE KİMYASAL MADDE

İş yeri ve depoda yapılan aramada, parfüm yapımında kullanılan 156 litre kimyasal madde, 86 değişik markalarda gümrük kaçağı parfüm ve deodorant, 207 cam şişe içinde parfüm ve esans ile 3 bin 780 değişik ebatlarda gümrük kaçağı parfüm şişesi ve kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'da gümrük kaçağı kozmetik ürünlere el konuldu

Malatya'da gümrük kaçağı kozmetik ürünlere el konuldu

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