Malatya'da otobüs şoförü rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi: O anlar kamerada
Bostanbaşı Mahallesi'nde bindiği otobüste epilepsi nöbeti geçiren Ali Fuat Sancar’ı, şoför Cemil Kozan güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. O anlar, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.
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Malatya'nın Bostanbaşı Mahallesi'nde Ali Fuat Sancar, bindiği belediye otobüsünde epilepsi nöbeti geçirdi.
Durumu fark eden otobüs şoförü Cemil Kozan, vakit kaybetmeden güzergahını değiştirerek aracı yolcular ile birlikte hastaneye sürdü.
OTOBÜS ŞOFÖRÜNE TEŞEKKÜR ETTİLER
Kısa sürede Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Sancar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sancar tedaviye alınırken otobüsteki yolcular, şoför Cemil Kozan'a teşekkür etti.
Yaşananlar otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)