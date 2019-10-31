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Malatya'da rehine krizini emniyet müdürü çözdü

Malatya'da evinde eşi, iki çocuğu ve komşusunu pompalı tüfek ve bıçakla rehin alan kişi, polisin iknası sonucu teslim oldu.

AA | 31.10.2019 - 08:06..
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rehin

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Doğan Can I. merkez Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Taç Sokak'taki evinde, eşi, iki çocuğu ve komşusunu pompalı tüfek ve bıçakla rehin aldı.

Malatya'da rehine krizini emniyet müdürü çözdü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Malatya'da rehine krizini emniyet müdürü çözdü

EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de olay yerine gelerek, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

Malatya'da rehine krizini emniyet müdürü çözdü

Doğan Can I. polis ekiplerinin yaklaşık iki saatlik ikna çabası sonucu teslim oldu.

Gözaltına alınan Doğan Can I, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Malatya'da rehine krizini emniyet müdürü çözdü

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