Malatya'da sulama havuzuna düşen hamile inek kurtarıldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda, bahçede otladığı sırada sulama havuzuna düşen bir inek mahsur kaldı.

Orduzu Mahallesi’nde yaşanan olayda hayvanın havuza nasıl düştüğü netlik kazanmazken, çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek yetkililere haber verdi.

İTFAİYE VE DALGIÇ EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, su dolu havuzda mahsur kalan ineği kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, kurtarma operasyonunda dalgıç itfaiyecilerden de destek aldı.

İŞ MAKİNESİ VE HALATLA KURTARMA OPERASYONU

Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasında, iş makinesi yardımıyla organize edilen operasyonda ineğin beline halat bağlandı. Ardından dikkatli bir şekilde çekilen hayvan, sulama havuzundan çıkarıldı.

Zorlu şartlara rağmen ekiplerin koordineli çalışması sayesinde inek güvenli bir şekilde karaya alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ, HAMİLE OLDUĞU BELİRLENDİ

Kurtarılan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan kontrollerde hayvanın hamile olduğu da tespit edildi. Bu durum, kurtarma çalışmasının önemini daha da artırdı.

VATANDAŞLARDAN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Olayı takip eden vatandaşlar, başarılı kurtarma operasyonu nedeniyle itfaiye ve dalgıç ekiplerine teşekkür etti. Hayvanın zarar görmeden kurtarılması bölgede sevinçle karşılandı.