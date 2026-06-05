Malatya'da takside 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda, Malatya'da başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmalarında, kente uyuşturucu getirileceği tespit edildi.

28 BİN 630 ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Fiziki ve teknik takip sonrası otobüs terminalinde durdurulan takside arama yapan polis ekipleri, 28 bin 630 adet sentetik hap ele geçirdi.

4 GÖZALTI

Uyuşturucuya el koyan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.