Haberler 3. Sayfa

Malatya'da taksiye binerken husumetlileri tarafından vuruldu

Gece saatlerinde B.A., taksiye binerken husumetlileri tarafından tüfekle vuruldu. İki şüpheli kaçarken bacağından yaralanan B.A. hastaneye kaldırıldı.

DHA DHA
Malatya'da taksiye binerken husumetlileri tarafından vuruldu
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Malatya'nın Hacı Abdi Mahallesi'nde gece saatlerinde iki kişi, motosikletle takip ettikleri husumetlileri B.A.'ya taksiye binerken tüfekle ateş açtı.

Şüpheliler kaçarken bacağından yaralanan B.A., taksi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TAKSİ ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, yaralı B.A.'yı hastaneye getiren taksi üzerinde de inceleme yaptı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)