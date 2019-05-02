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Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleşen operasyonda; Roma ve Bizans dönemine ait 484 parça eser ele geçirildi, 4 şüpheli de yakalandı.

AA | 02.05.2019 - 18:43..
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Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda; Frig, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 484 eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

OPERASYONLA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Darende ilçesinde, 4 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Ekipler, önceden belirledikleri ev ve iş yerlerine düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı.

Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON LİRA

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yapan ekipler; Frig, Roma ve Bizans dönemine ait oldukları değerlendirilen ve aralarında tepsi, kandil, haçlı kolye ucu, madalyon ve sikkelerin bulunduğu 484 eser ele geçirdi. Eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

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