Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda; Frig, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 484 eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONLA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Darende ilçesinde, 4 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Ekipler, önceden belirledikleri ev ve iş yerlerine düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON LİRA

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yapan ekipler; Frig, Roma ve Bizans dönemine ait oldukları değerlendirilen ve aralarında tepsi, kandil, haçlı kolye ucu, madalyon ve sikkelerin bulunduğu 484 eser ele geçirdi. Eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.