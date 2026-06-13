Malatya'da traktör kanala uçtu: Sürücü son anda kurtuldu
Darende ilçesinde kontrolden çıkarak kanala uçan traktörün sürücüsü, son anda araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Malatya'nın Darende ilçesinde 56 yaşındaki İ.D. idaresindeki traktör, bahçeden çıktıktan sonra geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.
Traktörün kontrolden çıkarak kanala yöneldiğini fark eden sürücü araç kanala düşmeden hemen önce kendisini dışarı attı.
YARA ALMADAN KAZADAN KURTULDU
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, traktör kanala devrilerek maddi hasar gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaparken, traktör bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)